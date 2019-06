Joinville recebe Pro Tork Catarinense de Motocross 

Evento acontece neste fim de semana

Motores aquecidos para a terceira etapa do Campeonato Pro Tork Catarinense de Motocross, que ocorre neste final de semana, dias 29 e 30 de junho. As disputas levarão mais de 250 pilotos para Joinville, município a 180 quilômetros da capital Florianópolis.

Além de patrocinar a competição, a Pro Tork marca presença no gate com Rodrigo Taborda. Ele ocupa o quarto lugar na classificação da categoria MX Elite e o quinto na MX1 e na MX2. “Espero manter o desempenho, levar a equipe ao pódio e somar pontos importantes na briga pelos troféus da temporada”, explica. Esta será a terceira vez em que o CT Chumbinho Becker sedia uma prova do Catarinense, espaço que também já foi palco do Brasileiro da modalidade. Sua pista tem 1.380 metros de extensão e uma série de obstáculos que exigirá técnica dos participantes.

No sábado há sessões de treinos livres a partir das 12h, abrindo a programação. Já os cronometrados acontecem às 14h45m. No domingo tem warm-up às 8h e início das corridas às 10h45m. O cronograma está sujeito a alterações sem aviso prévio. O ingresso para o público custa R$ 25 e pode ser adquirido na entrada do evento.

Confira a classificação

MX Elite

1) Fábio Santos – 47 pontos

2) Jean Ramos – 47 pontos

3) Vanderlei Junior – 38 pontos

4) Rodrigo Taborda – 38 pontos (Pro Tork Racing Team)

5) Markolf Berchtold – 32 pontos

MX1

1) Fábio Santos – 47 pontos

2) Jean Ramos – 47 pontos

3) Vanderlei Junior – 36 pontos

4) Renan Coldebella – 36 pontos

5) Rodrigo Taborda – 20 pontos (Pro Tork Racing Team)

MX2

1) Fábio Santos – 47 pontos

2) Jean Ramos – 47 pontos

3) Vanderlei Junior – 40 pontos

4) Fábio Troian – 30 pontos

5) Rodrigo Taborda – 18 pontos (Pro Tork Racing Team)

A Pro Tork é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.