Jose Felipe sofre queda no Argentino de Motocross

Piloto assustou público presente no evento

Jose Felipe entrou em ação para defender a Pro Tork na terceira etapa do Campeonato Argentino de Motocross e acabou dando um susto na equipe ao sofrer uma queda. O evento foi realizado neste final de semana, dias 15 e 16 de junho, em San Rafael, cidade na província de Mendonza.

O piloto vinha bem na disputa da categoria principal, a MX1. Venceu a primeira bateria de ponta a ponta. Já na corrida seguinte, estava liderando quando virou para frente em um salto, caindo bruscamente. Desacordado, ele foi encaminhado ao hospital da região, mas passa bem e já recebeu alta.

“Eu não me lembro do que aconteceu, apenas o que me falaram. Fiz alguns exames e parece estar tudo certo, porém, terça-feira vou consultar com meu médico para garantir. Mesmo com o acidente, consegui somar bons pontos e sigo liderando a classificação. Agora é me recuperar e me preparar para a próxima”, explica.

O atleta conhecido como Tigre é patrocinado pela marca brasileira Pro Tork desde 2010. Ele é um dos principais nomes do motociclismo na América Latina, tem em seu currículo um título argentino, um chileno e um paraguaio, já venceu provas no Brasil, correu o Motocross das Nações e outros eventos pelo mundo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.