Jovem enxadrista de Wenceslau Braz é o segundo melhor do Paraná

Do Colégio São Tomaz de Aquino

O xadrez tem seus primeiros campeões na edição 66ª dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), disputados em Foz do Iguaçu. O Relâmpago apontou seus medalhistas neste sábado (03) nas categorias 15 a 17 anos e para os atletas com deficiência (ACD). As disputas aconteceram no Centro de Convenções. Os medalhistas de ouro garantem vaga nos Jogos Escolares da Juventude, que acontecem em Blumenau, Santa Catarina.

Murilo é o primeiro à esquerda na foto

No feminino, o Colégio Integração Primeiros Passos, de Ponta Grossa, garantiu as medalhas de ouro e prata com Fabiana Tonse Maciel e Julia Cristine Ferreira respectivamente. O terceiro lugar ficou com Clara Machado Juliatto, do IFPR, de Curitiba.

O título do masculino também foi para um ponta grossense. Gustavo Auer Abilhoa, do Colégio Sepam ficou com o alto do pódio e a passagem para Blumenau. O segundo lugar foi Murilo Emanoel Sudário Rodrigues, do Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz, seguido do CE General Carneiro, de Roncador.

Localizado na Rua Expedicionário em Wenceslau Braz, o Colégio São Tomaz de Aquino é uma instituição educacional privada e católica, que atua há 51 anos com os ensinos infantil, fundamental e médio.

Os estudantes têm contato direto com freiras e princípios religiosos, sem que para isso deixem de aprender todo o conteúdo necessário para a sua formação acadêmica e científica. Atividades extracurriculares contribuem com a formação dos seus alunos. O estabelecimento de ensino realiza feiras culturais e eventos educacionais, em geral, e ainda incentiva a participação deles em torneios e olimpíadas do conhecimento. Também estão disponíveis Ballet,Xadrez, Caratê, Futsal, Robótica, Inglês, entre outros.

No ACD a Escola Especial Clevelândia foi a grande campeã. Na classe Deficiência Física (DF), a entidade ficou com o ouro com Emanoel Ferreira de Lima e a prata com Wesley Alves da Silva. Além das duas medalhas, nas disputas para atletas com deficiência intelectual (DI), mais um ouro, desta vez com Luiz Henrique Souza Luiz. Já o segundo lugar foi para Erick Henrique Vitor da Silva, da Escola Ezoldina Schueroff, de Querência do Norte, e o bronze para Gustavo Nunes Teodoro, da Escola Professor Mário Brandão Teixeira Braga, de Piraquara.

No feminino DI Lilian Caroline do Santos, da Escola Cesar Soriani, de Sertanópolis, foi a campeã com Andressa de Lima Silva, da Escola Professor Mário Brandão Teixeira Braga, de Piraquara, em segundo lugar.Os vencedores na categoria ACD vão disputar as Paralimpíadas Escolares, organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que acontecem entre os dias 18 e 23 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Cada modalidade obedece um critério de classificação específico.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do município de Foz do Iguaçu.