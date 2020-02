Justiça condena 35 réus por crimes relacionados ao tráfico de drogas

Em Cornélio Procópio e Nova Fátima

A Vara Criminal de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado, condenou 35 pessoas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. A sentença foi expedida a partir de denúncia criminal oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca no âmbito da Operação Abaddon, deflagrada em julho de 2018 e que investigou a movimentação do tráfico nos municípios de Cornélio Procópio e Nova Fátima.

De acordo com a decisão judicial, os 35 réus foram condenados pelo crime de associação para o tráfico, dez deles por tráfico de drogas e quatro por posse de arma de fogo. As penas aplicadas variam de 3 a 13 anos de reclusão.

As investigações do Ministério Público do Paraná apontaram que o grupo intermediava o repasse de expressivas quantidades de drogas para venda na região desde 2017, contando, inclusive, com o auxílio de integrantes presos. No curso da operação, foram apreendidos drogas, armas de fogo, quantias em dinheiro, telefones celulares, objetos de origem ilícita e documentos.

