Kombi escolar pega fogo em Jacarezinho

Auxiliou na retirada de uma criança do interior do veículo escolar e inciou o controle das chamas com extintores e com ajuda dos frentistas e do proprietário conseguiu empurrar o utilitário para fora do estabelecimento devido ao risco de explosão.

Ainda ajudou o Corpo de Bombeiros no combate às chamas, uma vez que a viatura da guarnição estava nas proximidades e recebeu o chamado.

A rápida ação do Policial Militar, Bombeiros, funcionários e proprietário do posto de combustível foi imprescindível para que um acidente com proporções ainda maiores não acontecesse.