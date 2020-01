Ladrões roubam 58 mil litros de etanol em Ibaiti

Motorista foi rendido e ameaçado com arma

Um motorista de carreta passou horas de terror nas mão de bandidos entre a terça e quarta-feira. Informação foi confirmada neste fim de semana.

Segundo informações da Polícia Militar de Tibagi, a corporação recebeu uma ligação de uma pessoa relatando que havia encontrado uma carreta que havia sido roubada na terça-feira (22).

Logo em seguida os militares receberam outra ligação relatando que o motorista estava em uma fazenda. Os policiais localizaram a vítima que relatou aos PMs que por volta das 19h estava no trevo da cidade de Ibaiti quando foi rendido por dois veículos, cujos ocupantes já deram voz de assalto.

Um tempo depois o retiraram e o colocaram no meio do mato na presença de um dos bandidos o qual ficou o tempo todo com uma arma apontada para sua cabeça.

O carreteiro contou ter sido liberado somente por volta das cinco horas de quarta-feira (23).O caminhão estava carregado com 58 mil litros de etanol e foi localizado vazio.A PM realizou a entrega do caminhão e das carretas na delegacia de Policia Civil de Tibagi que faz as investigações juntamente com a Polícia Civil de Ibaiti (Texto e foto: Informe Policial).