Em Santo Antônio da Platina

Leni Nunes (esposa do Celso do Foto) é a nova presidente da Pastoral da Saúde da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no centro de Santo Antônio da Platina.

Ela substitui Lúcia Rosa.

Ambas mulheres maravilhosas e dedicadas à evangelização na igreja católica platinense.

Parabéns para as duas e suas companheiras.