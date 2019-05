Licitações devem ser transmitidas ao vivo

Projeto foi aprovado

A Lei 3494 de 21 de março de 2018 que dispõe sobre a transmissão ao vivo, pela internet, de todas as licitações realizadas em Jacarezinho, foi autoria do vereador Fúlvio Boberg. Ela foi aprovada por unanimidade no Plenário da Câmara e sancionada pelo chefe do Poder Executivo.

“A transparência nas ações do Poder Público vem sendo um diferencial e uma forma da população acompanhar as compras e aquisições com recursos públicos” comenta o vereador autor da Lei, Fúlvio Boberg. Todas as filmagens devem ser gravadas e consideradas documentos oficiais, disponíveis no site oficial do Poder Público, com acesso mundial via internet.

O vereador lembra que para implementar a transmissão poderão ser utilizados equipamentos já existentes nas áreas de comunicação. “Atualmente as redes sociais estão presentes para todos. Por isso é importante à criação de um canal interativo para garantir a todos a forma que correta que está sendo investido o dinheiro público”, complementa Fúlvio Boberg.

Ressalta que a sessão da Câmara é transmitida ao vivo através de vídeo e isso demonstra para quem não pode acompanhar diretamente no plenário as atividades desenvolvidas. A Lei foi sancionada em diário oficial no dia 21 de março de 2018 e deveria entrar em vigor no prazo de 180 dias, mas até o momento não foi concretizada.