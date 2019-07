Líder de Cambará é novo coordenador do PDT no Norte Pioneiro

Com apoio do Diretório Estadual

Wellington Mello foi convidado pelo Presidente Estadual da sigla, André Menegotto, e pelo ex-deputado federal e candidato nas eleições de 2018 ao senado da República,Nelton Friedrich, na tarde de segunda-feira, dia 1, na sede do partido em Curitiba, para o abono de sua nova diretoria.

Além do diretório municipal, Wellington Mello foi convidado pelo diretório estadual para coordenar o partido no Norte Pioneiro.

Em entrevista, o presidente André Menegotto destacou: “Wellington Mello tem um trabalho formidável nas questões políticas e principalmente de desenvolvimento econômico e administrativo de Cambará e região, ele foi indicado pelo ex-deputado federal Chico da Princesa que é aliado nosso, e desde 2018 viemos analisando seu perfil e hoje temos a aprovação de 100% da executiva estadual em seu nome, que também já está em nossos planejamentos para as eleições de 2020 e 2022, o seu potencial será de grande valia para a reestruturação de nosso partido que hoje é um dos maiores em nível nacional”.

Nelton Friedrich assinalou: “Conheci o Wellington Mello em 2015 pelos corredores da Assembleia Legislativa em Curitiba, em 2018 entrei em contato com o mesmo e que mesmo aliado a ex-governador Cida Borghetti não deixou de me apoiar, e aceitou em coordenar a região, onde passei pelo norte pioneiro, todos me falavam que receberam a visita dele e me dando o apoio que sem sombra de dúvidas fez grande diferença, não simplesmente para mim, mas, para o próprio PDT. Não posso negar que faltam jovens como ele que se destacam e pensam no futuro do seu município, da região, do estado e do país, vamos de hoje em diante fazer um trabalho dinâmico, reestruturando o PDT onde necessário e abrir a possibilidade de novas lideranças em todo o estado. O estado, o Brasil, o partido, necessitam urgentemente de pessoas dedicadas e com visão, e desde então não tenho dúvidas que ele é um homem preparado e uma pessoa digna de receber a nossa confiança”, concluiu.

“Fiquei inteiramente feliz e honrado com as palavras do presidente estadual do partido André Menegotto e do ex-deputado e candidato em 2028 ao senado Nelton Friedrich, pessoas de grande prestígio no estado e que de antemão saberei reconhecer e retribuir este carinho com muita responsabilidade e colocando sempre o partido com uma bandeira de luta. Luta está que principalmente Cambará, o norte pioneiro, o estado do Paraná terá desta nova missão que foi me destinada. Lutar ao lado dos menos favorecidos, ao lado do professores, policiais civis e militares, de todos os servidores públicos que merecem o respeito e reconhecimento deste estado e de nosso país, assim, como levanto há anos, em construir um plano de desenvolvimento econômico junto a setores como o Sebrae, para vermos a geração de emprego voltando a nossa região e gerando renda as nossas famílias”, finalizou Wellington.

Leia também: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/candidatos-do-mdb-fazem-propostas-e-criticam-quadrilha-veja-videos/