Lideranças de Guapirama visitam Deputado Cobra Repórter

Debateram pleito do ano que vem

O ex-prefeito de Guapirama, Edui Gonçalves, os vereadores Roberto Morelin e Marcelo Rodrigues, e o presidente do PSD na região, Einazibe Lima, carinhosamente chamado de Nagib, visitaram o deputado estadual Cobra Repórter nesta quarta-feira ( dia 21), em seu gabinete na Assembleia Legislativa, em Curitiba.

Na pauta de discussões, a preocupação com o futuro da cidade, localizada no Norte Pioneiro, e as eleições de 2020.

“É muito bom saber que as lideranças estão preocupadas com o futuro das cidades, assim como nós estamos. Realizamos discussões importantes sobre as eleições do ano que vem. O PSD, meu partido e do governador Carlos Massa Ratinho Junior, quer ampliar o número de prefeitos e vereadores em todo o Paraná”, afirmou Cobra Repórter, solícito.

Eduí Gonçalves, conhecido como Dudu, foi prefeito de Guapirama e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro.