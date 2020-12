Vitoriosos mostram humildade pedindo espírito colaborativo

Os prefeitos reeleitos de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSD) e de Santo Antônio da Platina Professor Zezão (Podemos) e o chefe do executivo eleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares(PSD) visitaram o npdiario. Os três são considerados emblemáticos por questões locais e regionais e aproveitaram o momento de descontração para externar opiniões otimistas.

Todos manifestaram esperança com relação aos próximos anos.

Participaram do encontro as primeiras-damas de Carlópolis, Cynthia Amaral e a platinense Mônica Arrivabene Coelho, a vice-prefeita eleita de Jacarezinho, Patrícia Martoni e o jornalista Lucas Aleixo, além da equipe do jornal, como o advogado Américo Ricardo de Godoy Costa.