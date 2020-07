Live arrecada toneladas de alimentos em Salto do Itararé

Mais de 300 cestas básicas; solidariedade durante pandemia

No último Dia das Mães, dia 10, um grupo de amigos de Salto do Itararé, conhecidos por uma confraternização anual que realizam no município, solidarizou-se com a situação precária de seus habitantes. Seja por conta da pandemia causada pelo Novo Coronavirús, ou da delicada situação financeira em que as fábricas de confecções se encontravam. A atividade é uma das maiores geradoras de empregos na cidade.

O grupo, conhecido como a turma do Karbureca Fest, planejou e realizou, em conjunto com o Clube Saltense, uma Live Solidária com a presença de dois de seus integrantes que são cantores, com a finalidade de arrecadação de fundos e alimentos para doação aos munícipes mais necessitados.

O evento causou uma repercussão enorme, obtendo um excelente resultado. A população aderiu à ideia do grupo e mostrou-se muito solidária aos seus conterrâneos. O evento, caracterizado por aproximadamente 10 horas de transmissão ao vivo via Youtube, contou com várias atrações, Fabio Jr & Zé Alan revezavam-se com Nil Fabri, em meio às musicas, leilão de produtos doados e agradecimento às doações recebidas.

Ao final do dia, com um sentimento de dever cumprido a orgulho pelo feito, o grupo contabilizou um grande valor em doações, que totalizaram mais de 300 cestas básicas, o que equivale a quase oito toneladas de alimentos, de acordo com cálculo dos organizadores, e produtos. Todos comprados no comércio local da cidade. Cada cesta ainda ganhou um chocolate gourmet doado pela empreendedora Maria Clara Doces Gourmet ,também residente na cidade.

Para a distribuição, o grupo solicitou e contou com o auxílio da Assistência Social da prefeitura, para garantir a correta isenção e destinação para os que realmente mais precisavam.