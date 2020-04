Lojas do Ourinhos Plaza Shopping atendem remoto durante isolamento

Venda via aplicativo Whatsapp com entrega na casa do cliente

Além do Amigão Supermercados que está funcionando normalmente neste período de quarentena, várias lojas do Ourinhos Plaza Shopping estão oferecendo a seus clientes atendimento remoto, via Whatsapp.

Considerando a ordem para que todos fiquem em casa, as empresas fazem o atendimento, podendo enviar fotos de produtos e demais informações, além da entrega no endereço do consumidor após a efetivação da compra.

São vários segmentos que adotaram o sistema, de calçados e roupas a especiarias gourmet. Confira as lojas que disponibilizaram o atendimento via Whatsapp: Ana Albernaz (moda praia e fitness), Cacau Show (chocolates e presentes), Cacto Games (acessórios para games e eletrônicos), Empório Galdino (especiarias gourmet e diversos itens de alimentação), KB Store (moda unissex), Lucky Açaí (açaí em vários formatos), Piticas (produtos geek).

A seguir, os contatos de Whatsapp de cada loja:

Ana Albernaz | Moda Praia e Fitness – (14) 9 9905-0327

Cacau Show | Aproveite as promoções de Páscoa – (14) 9 9907-2500

Cactos Games | Acessórios para Games e Eletrônicos – (14) 9 9787-6506

Empório Galdino | Especiarias para você aumentar sua imunidade – (14) 9 9668-3501

KB Store | Moda Unissex – (43) 9 9639-2375

Lucky Açaí | Monte o seu açaí e receba na sua casa – (14) 9 9806