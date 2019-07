Lolo Anton é quarto colocado no Brasileiro de Enduro FIM

Evento ocorreu em Marzagão (GO)

Lolo Anton conquistou a quarta colocação na categoria principal, a E1, na somatória das nona e décima etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM. As provas ocorreram neste final de semana, dias 29 e 30 de junho, na pequena Marzagão, cidade de dois mil habitantes, localizada na região Sul de Goiás.

O piloto Pro Tork conquistou a terceira colocação no sábado, enquanto que no domingo foi o quarto. “Foram corridas difíceis, com muita pedra, poeira e calor forte. Um cenário diferente do qual estou acostumado. Optei por uma pilotagem menos agressiva, visando completar e somar bons pontos, sem me machucar”, explica.

Ele e os adversários encararam um percurso de aproximadamente 35 quilômetros, com uma volta de reconhecimento e duas cronometradas. Em cada uma delas, três especiais, incluindo um cross teste em terreno arenoso, que exigiram resistência não apenas dos atletas, mas também das motocicletas.

De volta à cidade de Rio Negrinho (SC), o campeão catarinense por antecipação na temporada 2019 retoma seu treinamento focado na próxima disputa do nacional. Ela está programada para ser realizada nos dias 27 e 28 de julho, no município de Paraopeba, em Minas Gerais.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.