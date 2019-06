Lolo Anton ganha título no Catarinense de Enduro FIM

Conquista veio antecipada

Lolo Anton acaba de se consagrar bicampeão Catarinense de Enduro FIM. O título veio após o piloto Pro Tork vencer a disputa da categoria principal, a E1, na sexta e penúltima etapa da temporada 2019, realizada neste domingo, dia 22 de junho, em São Bento do Sul (SC).

O desafio contou com um circuito composto por cinco especiais, que totalizaram 34 quilômetros, sendo 16,2 cronometrados, passando por plantações de eucaliptos e pinus, trechos de mata fechada e ainda por uma pista de cross-country. Assim, houveram áreas com altas médias de velocidade e outras mais técnicas.

Nada que Lolo não tirasse de letra. “Estou muito feliz com meu desempenho. Consegui me manter invicto e, como o regulamento contempla ainda um descarte, já garanti o título para a Pro Tork Racing Team”, afirma o atleta que também acumula oito taças no estado vizinho, o Paraná.

O Catarinense tem sua grande final programada apenas para 26 e 27 de outubro, em Tijucas. Antes disso, Lolo encara as nona e décima etapas do Brasileiro da modalidade, já neste fim de semana, em Marzagão (GO). Ele ocupa o terceiro lugar na classificação e espera somar pontos importantes na briga pela taça.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.