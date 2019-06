Anton quer manter ritmo forte no Brasileiro de Enduro

Piloto assume a terceira colocação na classificação

Lolo Anton está a caminho de Goiás para acelerar nas nona e décima etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM. As provas ocorrem neste final de semana, dias 29 e 30 de junho, na pequena Marzagão, cidade de dois mil habitantes, localizada na região Sul do estado.

O catarinense vem embalado por bons resultados nos encontros anteriores. “É uma temporada difícil, com altíssimo nível técnico. Obtive um terceiro lugar na última disputa e vou fazer o que estiver ao meu alcance para manter o ritmo”, comenta o terceiro colocado na classificação da categoria principal, a E1.

Um percurso de aproximadamente 35 quilômetros foi montado em solo goiano, no qual os competidores irão completar uma volta de reconhecimento e duas cronometradas. Serão três especiais, incluindo um cross teste em terreno arenoso, que exigirão resistência dos atletas e das motos em passagens por áreas de muitas pedras, matas, cerrados e aclives.

A programação inicia no sábado, com a largada dos primeiros participantes às 10h. No domingo, os pilotos deixam a concentração às 8h. As atividades têm como base o Espaço Municipal de Eventos, local com estrutura para receber o público, com entrada gratuita.

Classificação – E1:

1) Julio Elizario – 167 pontos

2) Rômulo Bottrel – 165 pontos

3) Lolo Anton – 152 pontos (Pro Tork Racing Team)

4) Bruno Crivilin – 150 pontos

5) Tiago Liizwernesbach – 138 pontos

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.