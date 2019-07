Lolo Anton se aventura no Catarinense de Cross Country

Piloto conquistou título antecipado no Enduro FIM

Neste final de semana, dias 27 e 28 de julho, Lolo Anton acelera em uma breve viagem no tempo. O piloto da Pro Tork Racing Team, campeão antecipado no estadual de Enduro FIM 2019, integra a abertura do Campeonato Catarinense de Cross Country, modalidade que marcou o início de sua carreira.

A prova acontece em Rio Negrinho, no norte do estado, cidade natal do atleta. “A competição estava pausada há cinco anos e, agora, pretendo participar de todas as etapas do calendário. Iniciei pelo Cross Country, fui campeão Paranaense quatro vezes e depois Brasileiro, então acabei migrando ao Enduro. Estou animado em correr, ainda mais em casa”, destaca.

O circuito montado para a ocasião promete agradar os competidores, com um traçado totalmente natural, sem obstáculos artificiais, com aproximadamente três quilômetros de extensão. O desafio deve reunir aproximadamente 100 pilotos, de Santa Catarina e também do Paraná.

Haverá área de camping e praça de alimentação à disposição do público, que pode assistir aos pegas em dez baterias mediante a contribuição de um quilo de alimento não perecível ou o pagamento de R$ 5. Os donativos arrecadados serão destinados à APAE de Rio Negrinho.

A programação abre com os treinos livres de sábado, que se estendem das 13h30m às 16h30m. No domingo ela é retomada com treinos às 8h e segue com as primeiras largadas, às 10h. O cronograma está sujeito a alterações. Para mais informações, acesse o site da Federação Catarinense de Motociclismo: www.fcm.org.br.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.