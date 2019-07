Loth busca liderança no Brasileiro de Enduro Regularidade

Próxima etapa acontece em Viana (ES)

Emerson ‘Bombadinho’ Loth tem mais um desafio pela frente. Neste final de semana, dias 13 e 14 de julho, o piloto Pro Tork compete no Viana Adventure, válido pela terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, em Viana (ES). Tricampeão nacional da modalidade, Bomba quer fazer uma corrida de recuperação na categoria Master, em que está na terceira colocação.

A expectativa do paranaense, que acabou de se consagrar campeão da Copa Brasil, é boa. “Tive problemas nas duas primeiras provas e agora vou tentar a vitória para recuperar os pontos perdidos. Tenho trabalhado bastante para isso e sei que temos tempo e totais condições de reverter a pontuação e conquistar mais esse título para a equipe”, destaca.

Os competidores terão pela frente um circuito com cerca de 270 quilômetros de extensão, ao longo dos dois dias. O percurso passará por trilhas em mata atlântica e terá bastante variação de altura, alternando entre o litoral e a serra capixaba. No sábado a largada ocorre às 9h e no domingo, às 8h. No mesmo dia acontece a premiação, prevista para as 15h.

Classificação – Master:

1) Jomar Grecco – 184 pontos

2) Luiz Felipe Fernandes Zavarize – 162 pontos

3) Emerson “Bombadinho” Loth – 145 pontos (Pro Tork)

4) Antonio Luis Maciel Filho – 135 pontos

5) Guilherme Trancoso Carvalho – 131 pontos

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.