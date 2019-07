Loth defende título na 30ª edição do Ibitipoca Off Road

Etapa acontece em Juiz de Fora (MG)

Faltam poucos dias para a edição histórica de uma das maiores provas do enduro de regularidade brasileiro. O 30º Ibitipoca Off Road ocorre neste final de semana, dias 3 e 4 de agosto, levando milhares de pessoas a Juiz de Fora (MG). Além de patrocinar o evento, a Pro Tork estará competindo com Emerson “Bombadinho” Loth, que defende o título na categoria principal, a Master.

Conquistar o troféu no ano passado foi um sonho realizado para ele. “É um desafio único, com trajetos longos e técnicos, e por isso participo desde 2014. Obter o primeiro lugar foi uma alegria enorme e agora vou manter a mesma receita baseada em preparo físico e concentração para faturar o bicampeonato”, destaca ele, que vem embalado como campeão da Copa Brasil.

Tudo aponta para que esta seja a maior edição de todos os tempos do Ibitipoca, a começar pela extensão das trilhas até o número de participantes. Ao todo, 160 homens e mulheres irão acelerar em carros e 561 pilotos competirão em motos, modalidade que conta com duas categorias inéditas: Brasil Iniciante e Over 60.

Roteiro desafiador

Como já é tradição, foram montados diferentes circuitos para atletas mais e menos experientes, reservando adversidades especiais para a categoria Master. “Eles farão aproximadamente 200 quilômetros por dia, mas o percurso da classe principal será o mais desafiador que já tivemos. O pessoal pode esperar por um divisor de águas”, adianta o coordenador do evento, Manoel Resende.

No sábado, os competidores partem da cidade de Juiz de Fora em direção a Lima Duarte, enquanto que no domingo invertem o roteiro. Desta forma, encaram num mesmo dia trechos com muita umidade em meio a mata, até áreas com predomínio de pedras, areia e água.

Patrocínio Pro Tork

Maior fabricante de peças e acessórios para motocicletas na América Latina, a Pro Tork também está entre os mais ativos incentivadores do esporte sobre duas rodas no Brasil. Por isso, intensificou seus investimentos no Enduro de Regularidade e é patrocinadora oficial do 30º Ibitipoca Off Road.

O diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, se mostra animado com a parceria. “É uma das principais provas do país, reunindo grandes marcas e pilotos, logo não poderíamos ficar de fora dessa. Estamos empolgados, na torcida para que o Bomba garanta a taça outra vez”, afirma.

Categorias

Motos: Brasil – Brasil Iniciante (inédita) – Dupla Graduado – Dupla Júnior – Dupla Novato – Dupla Over 35 – Estreantes – Feminino – Júnior – Master – Novato – Over 40 – Over 45 – Over 50 – Over 55 – Over 60 (inédita) – Pais e Filhos – Sênior.

Carros: Graduado – Master – Passeio pais e Filhos – Turismo – Turismo Light (4×4 e 4×2)

Programação completa

Sábado

7h: Largada em Juiz de Fora (local: Suprema JF)

10h: Neutro em Lima Duarte (local: Armazém de Minas)

15h: Chegada em Ibitipoca (local: Hotel Alpha Ville Chalés). Show com Mosquito Elétrico e premiações dos campeões do primeiro dia

Domingo

7h: Largada em Ibitipoca

10h: Neutro em Lima Duarte (local: Armazém de Minas)

14h30m: Chegada em Juiz de Fora (local: Suprema JF). Após, festa de encerramento com show da banda Backtime

19h: Premiação

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da Nos Energy Drink.

