Loth garante vice para a Pro Tork

Na 30ª edição do Ibitipoca Off Road

Emerson “Bombadinho” Loth venceu três das quatro etapas do 30º Ibitipoca Off Road, mas um erro de navegação acabou sendo o responsável pelo vice na categoria principal, a Master. A disputa ocorreu no fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, entre as cidades de Juiz de Fora e Lima Duarte (MG).

No sábado, os competidores partiram de Juiz de Fora em direção a Lima Duarte, enquanto que no domingo inverteram o roteiro. Ao todo, foram cerca de 400 quilômetros com trechos de muita umidade em meio a mata, até áreas com predomínio de pedras e areia.

“Foi cansativo, sete a oito horas de prova por dia, exigiu bastante preparo. No sábado me saí muito bem, mas na manhã de domingo errei o caminho e perdi minutos importantes, acabando esse trecho em décimo. Gostaria muito de ter mantido o título com a equipe, perdi por apenas três pontos de diferença”, explica o atleta Pro Tork.

Pro Tork comemora título na categoria Pai e Filho

A Pro Tork ainda comemorou a conquista de Jony Jachtchechen e seu filho Rudá na categoria Pai e Filho. “Foi uma das melhores provas que já fiz correndo com ele. Estava bem disputado, mas conseguimos vencer as duas primeiras etapas e fomos segundo nas demais, fechando o evento com a taça”, afirma Jony.

Ibitipoca tem o patrocínio da Pro Tork

A Pro Tork não esteve presente apenas com seus pilotos, mas também patrocinou a edição histórica de um dos principais enduros de regularidade do país. A maior fabricante de peças e acessórios para motocicletas na América Latina preparou uma série de ações e ganhou destaque entre os participantes e público em geral.

Confira os resultados:

Master:

1) Tunico Maciel – 89 pontos

2) Emerson Loth – 86 pontos (Pro Tork)

3) Luiz Felipe Zavarize – 74 pontos

4) Rodrigo Souza – 66 pontos

5) Jomar Grecco – 66 pontos

Pai e Filho:

1) Jony e Rudá Jachtchechen – 94 pontos (Pro Tork)

2) Adriano e Fabio de Freitas – 92 pontos

3) Eduardo e Eduardo Dranka Filho – 76 pontos

4) Helio Viana de Aquino e Marcel – 74 pontos

5) Thanus e Gabriel Lancini – 64 pontos

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, Nos Energy Drink e Sportbay.

Sobre a Pro Tork

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.