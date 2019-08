Loth quer virar jogo no Brasileiro de Enduro de Regularidade

Piloto se encontra mais focado do que nunca

Determinado a subir à ponta da tabela, Emerson ‘Bombadinho’ Loth participará da quarta e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. A disputa acontece durante o 6º Desafio das Torres, neste final de semana, 10 e 11 de agosto, em Paraíba do Sul (RJ).

O piloto da Pro Tork Racing Team vem embalado pelo título da Copa Brasil da modalidade e pelo vice no 30° Ibitipoca Off Road. “Tivemos duas provas no Espírito Santo, casa de alguns dos meus concorrentes, e essa será neutra, no Rio. Quero me recuperar e levar a briga pelo tetra para o final da temporada”, destaca o tricampeão.

Bomba detém o terceiro lugar na classe principal, a Master, e para atingir seu objetivo terá pela frente um percurso com mais de 260 quilômetros. O trajeto percorre o interior do município, atravessando uma região montanhosa caracterizada pelo solo duro. O circuito exigirá técnica e resistência dos atletas.

A programação inicia na sexta-feira à noite, com briefing aos competidores, e segue no sábado, quando a largada ocorre às 9h30m. No domingo, os pilotos saem a partir das 8h e a entrega de troféus e premiação, atividade que encerra o cronograma, acontece às 16h.

Confira a classificação

Categoria Master

1) Jomar Grecco – 276 pontos

2) Luiz Felipe Zavarize – 245 pontos

3) Emerson ‘Bombadinho’ Loth – 234 pontos (Pro Tork)

4) Antonio Filho – 207 pontos

5) Dário Júlio – 174 pontos

