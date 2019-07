Loth soma bom resultado no Brasileiro de Enduro

Etapa aconteceu neste fim de semana em Viana (ES)

O Campeonato Brasileiro de Enduro Regularidade reuniu os melhores pilotos do país para sua terceira etapa, neste fim de semana, 13 e 14 de julho, em Viana (ES). Entre eles, destaque para Emerson “Bombadinho” Loth, que somou um segundo lugar para a Pro Tork Racing Team na categoria Master.

A disputa contou com um percurso de aproximadamente 270 quilômetros de extensão, ao longo dos dois dias. Nele, os competidores encararam trilhas extremamente técnicas pela mata atlântica, com muita variação de altura, alternando entre o litoral e a serra capixaba.

Para Bomba, foi um desafio e tanto. “Sem dúvidas, uma das provas mais complicadas do ano, muitos trechos difíceis e média alta de velocidade, estou exausto. Ontem cometi um erro de navegação e fiquei em segundo, hoje recuperei terminando em primeiro, sendo o segundo na somatória”, explica.

Com o resultado, ele segue em terceiro na classificação, porém, mais próximo do segundo colocado. “Meus dois principais adversários correram em casa, então, acho que me saí bem. Estou comprometido a dar o meu melhor, buscar pontos importantes em busca do título a cada evento”, ressalta.

De volta a cidade de Curitiba (PR), ele retoma o treinamento focado em ir atrás de vitória na quarta etapa da temporada 2019, programada para acontecer nos dias 10 e 11 de agosto, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. A expectativa da equipe é excelente.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.