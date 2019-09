Maiara pronta para tricampeonato pela Pro Tork Racing Team

Em Campina Grande do Sul

Falta pouco para Maiara Basso alocar mais um troféu em sua estante. A gaúcha pode faturar o tricampeonato Brasileiro de Velocross neste final de semana, em Campina Grande do Sul. Na ocasião, ela acelera com o elenco da Pro Tork Racing Team na quinta etapa da competição – e final da sua categoria. O evento ainda será válido pela abertura do Sul-Brasileiro e quarta rodada do Paranaense da modalidade.

Atual campeã na VXF Importadas, Maiara segue invicta e confiante para a última largada da temporada. “É um título muito importante e que me motiva a alcançar conquistas cada vez maiores. Será minha primeira vez correndo na cidade e conto com a torcida de todos” destaca a atleta que possui oito títulos nacionais, somando Velocross, Motocross e Enduro FIM.

Outro nome de peso da equipe, com presença carimbada para a prova, é Rafael Faria. Ele lidera as classes principais do nacional, VX1, VX2 e 230cc Pró. “Estou voltando de uma cirurgia e me dedicando gradativamente aos treinos. Sei que será um desafio em alto nível, mas me sinto pronto para defender a ótima campanha que estamos apresentando”, garante ele, que também é ponteiro na VX1 e VX2 no estadual.

Ainda representam a Pro Tork: Alex Júnior – VX2, 230cc Pró e TR Adulto; Sandro Alexandre, o Tatu – VX3 Nacional, VX4 Especial e VX4 Nacional; Márcio Lago – VX3 Nacional, VX3 Especial, VX4 Nacional e VX4 Especial; Guilherme da Silva, o Perereca – 230cc Pro, 200cc e FLN; Rodil ‘Ferrugem’ Araújo – VX3 Nacional; VX4 Nacional e TR Adulto; Mateus Zerbatto – VX1 e VX2; Rodrigo Taborda – VX1, VX2, 230cc Pró e TR Adulto; Jacson Keil – VX1, 230cc Pró e FLN; e Ana Fietz – VXF Nacional.

O traçado montado junto ao Pesk e Pague Crozetta será o palco das disputas. O local já recebeu o Brasileiro em duas oportunidades, sendo um dos mais tradicionais redutos do velocross no Sul do país. A pista tem 1.300 metros de extensão e é sempre garantia de ótimas provas.

Mais de mil pessoas devem acompanhar tudo de perto. O público pode aproveitar a praça de alimentação com comida caseira, churrasqueiras, piscinas, espaço para acampamento e área para pesca. O ingresso custa R$ 13 e crianças de até 5 anos são isentas de cobrança.

A Pro Tork é patrocinadora oficial do Paranaense de Velocross e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.