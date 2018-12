Mais uma pessoa morre no acidente entre Bandeirantes e Abatiá

Ela era tia no menino que também perdeu a vida

Noêmia Lopes Simões (foto) , de 83 anos, faleceu e aumentou para duas pessoas o número de vítimas fatais do acidente ocorrido na sexta-feira, dia 21. Um Peugeot (placas ASZ- 0339 /Abatiá), com três mulheres(incluindo Noêmia) e uma criança, todos da mesma família, bateu numa Ford F1000. Vinnícius Simões Klein Kuster (foto abaixo), de apenas oito anos, morreu no local.

A mãe e a avó da criança, Anna e Nídia, também se machucaram.

Todos seguiam para Bandeirantes quando ocorreu o sinistro na PR-436 que liga Bandeirantes.Todas, mais o condutor da caminhonete (ferimentos leves) foram encaminhados para a Santa Casa de Bandeirantes.

O carro partiu-se ao meio.O motorista da caminhonete, Adilson Garcia, morador em Bandeirantes, não se feriu.

O corpo do menino será sepultado neste sábado, dia 22,e o de Noêmia no domingo no cemitério municipal abatiaense.

Veja detalhes: https://npdiario.com/capa/acidente-mata-crianca-de-oito-anos-entre-bandeirantes-e-abatia/