Mara e César de Mello fazem tour nos Estados Unidos

Simpático casal é de Ibaiti

Localizada no deserto de Mojave, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, Las Vegas é uma cidade turística famosa pela vida noturna vibrante, com cassinos 24 horas e outras opções de entretenimento.

Tem hotéis temáticos, com atrações sofisticadas e um dito popular, celebrado em filmes, diz: “O que acontece em Vegas, fica em Vegas”.

Assim, reportamos apenas que o advogado, empresário e comunicador César de Mello e sua eterna namorada, Mara, visitaram o icônico lugar, onde visitaram os pontos principais ao lado de amigos.

Estão agora em Los Angeles e viajarão para Boston.

Retornarão ao Brasil somente dia 15.