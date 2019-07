Mata a ex-mulher, coloca no carro e ateia fogo em Guapirama

Feminicídio impacta norte-pioneirenses

O professor de capoeira e entregador de uma distribuidora de bebidas Adelmo Cardoso Prado (fotos), 31 anos, matou a ex-esposa Luciane Rita (fotos), 30, com a qual tinha um casal de filhos, colocou o corpo num Chevrolet Kadet de cor vermelha e ateou fogo. O feminicídio ocorreu no início da tarde deste domingo, dia sete, perto da fazenda Assad, em Guapirama, cidade distante 23 quilômetros de Quatiguá, onde ambos moravam.

O carro estava em nome de outra pessoa, mas pertencia ao homem, que responderá pelo crime.

A vítima tinha sido vista pela última em torno de meio-dia. No caso, o criminoso atraiu “para conversar” a ex-mulher, com quem estava separado há cerca de dois meses, e a matou, incendiando seu próprio carro para sugerir que teria sido outro o responsável. Não está claro ainda se ela estava viva quando o veículo foi queimado.

O carro com Luciane carbonizada foram encontrados por volta das 14 horas e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho recolheu o corpo por volta das 15h45m.

A Polícia Militar encontrou o capoeirista em sua casa, em Quatiguá, aparentando tranquilidade.

Levado até à delegacia de Polícia Civil´da vizinha Joaquim Távora, acabou entrando em contradição e confessou o feminicídio. Foi realmente ciúme.

Luciane trabalhava de auxiliar administrativa na empresa Mega Móveis Serralheria e Marcenaria e operadora de caixa na empresa Buenos Lanches.Tinha uma outra criança, além do casal dela e de Adelmo.

O delegado Juliano Fonseca, de Joaquim Távora, abriu inquérito e vai colher o depoimento do homem nesta segunda-feira, dia sete.

Os quatiguaenses vão enterrar o corpo às 17 horas no cemitério local. A população de 7.200 habitantes está assustada, pois no dia 26 de fevereiro deste ano já havia sido cometido outro assassinato semelhante também brutal. Lembre do caso aqui: https://npdiario.com/cidades/feminicidio-hoje-a-tarde-em-quatigua/