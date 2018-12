Mecânico eleito novo presidente da câmara platinense

Breno Carburador tem 58 anos

O atual 2º Secretário da Mesa Diretiva do legislativo de Santo Antônio da Platina, Odemir Jacob (PHS) foi eleito na noite desta segunda-feira, dia dez, como o novo presidente da câmara local.Ele derrotou o grupo situacionista ( da base de apoio ao prefeito Professor Zezão/PHS) por 5 a 4, que teria Luciano Vermelho (PTB) como candidato à presidência, mas que nem chegou a registrar a chapa quando percebeu a derrota iminente.



O mecânico Breno Carburador cumpre o primeiro mandato e será empossado em janeiro ficando até o final de 2020.Tem 58 anos, é casado com Célia, tem um casal de filhos, Vinícius (advogado) e Franciele (professora) e uma neta, Marina, que fará dois anos no dia 12 do mês que vem.

Em entrevista ao npdiario, negou que manterá uma postura de oposição, “de jeito nenhum, vou continuar apoiando o prefeito e tudo que for bom para o município”, assinalou.

O vice-presidente será Luiz Flávio Reinutti Maiorky(PSDB), que fará 28 anos no dia de janeiro (filho do ex-prefeito platinense); primeiro secretário Genibaldo Marques (PSDB) e segundo secretário Rudinei Esteves, o Rudi (MDB).

O atual presidente é Jefferson Vernier(PHS).

Na foto abaixo(tirada ao final da sessão) aparecem também o ex-prefeito de Barra do Jacaré, Edimar Alboneti, o Edão (assessor parlamentar do deputado federal eleito Pedro Lupion/DEM) e o vereador José Jaime Mineiro(PSDB).

Os deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e Pedro Lupion (DEM) foram apoiados na eleição de 28 de outubro pelo presidente eleito.