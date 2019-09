Médico do Norte Pioneiro será Cidadão Emérito de entidade que reúne cirurgiões

Neste sábado em Curitiba

O conceituado médico de Santo Antônio da Platina, Luciano Dias dos Reis (fotos) receberá o título de Cidadão Emérito do CBC (Colégio Brasileiro de Cirurgiões/Capítulo Paraná), neste sábado, dia 14, na Associação Médica do Paraná, na Rua Cândido Xavier, em Curitiba.

A posse será às 13 horas.

É o primeiro profissional da região a receber a honraria, reservada apenas a cirurgiões que têm a partir de 65 anos e possuem uma série de exigências impostas pela entidade ao longo da carreira,além de relevante destaque nacional em sua área.

Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, dr. Luciano tem Pós-graduação em Medicina e saúde pela IR NO e mestrado pela Faculdade Evangélica do Paraná, além de Pós também pela UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná).

Ele, que foi presidente da câmara de vereadores de Santo Antônio da Platina, é casado com Ieda, tem três filhas, um filhos e uma neta, e foi diretor clínico do Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Fez Residência em cirurgia na Leeds General Infirmary, em Leeds, importante cidade do norte da Inglaterra entre 1978 e 1981.

O pai, saudoso ex-prefeito platinense Alício Dias dos Reis, foi médico, assim como também são os irmãos, Marciano e Adriano, todos de reconhecida competência profissional.