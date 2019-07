Melhor equipe de wheeling da América Latina retorna à Argentina

Mais de 40 manobras e efeitos especiais

A melhor equipe de wheeling da América Latina está de volta à Argentina. O sucesso da Pro Tork Alto Giro Show foi tanto que os pilotos retornam como atração no 15º Moto Encuentro Buscando Fronteras, que acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 12 e 13 de julho, em General San Martin, na província de Chaco.

Quatro experientes atletas estão prontos para entrar em cena, com oito motocicletas que vão de 50 até 1000 cilindradas. O espetáculo tem duração de aproximadamente uma hora e conta com cerca de 40 manobras, muitas com efeitos especiais, como o exclusivo Helmet Fire.

Serão feitas duas apresentações, ambas a partir das 19h. E o melhor, a entrada do público é franca. Vale lembrar que algumas pessoas da plateia são convidadas a participarem de determinadas acrobacias. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto.

Sobre a Pro Tork Alto Giro Show: A equipe surgiu em 1995 e se destacou ao longo dos anos pelo profissionalismo na execução de manobras radicais com motocicletas, algumas exclusivas, como o Helmet Fire, na qual o piloto lança fogo pelo capacete. Hoje, é considerada uma das melhores da América Latina, presença sempre confirmada em grandes eventos. Sua estrutura é diferenciada, conta com um ônibus moderno, grades de isolamento, sistema de som digital, iluminação e geradores. Ela tem o patrocínio da Pro Tork, marca brasileira líder no mercado de motopeças na América Latina, além do apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.

Mais informações: www.altogiro.com.br