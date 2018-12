Melhor Idade de Ibaiti curte Ody Park em Maringá

Prefeitura promoveu o passeio

A Secretaria de Assistência Social de Ibaiti com apoio da Prefeitura promoveu no último dia 23, um passeio com o grupo da Melhor Idade para o Ody Park Aquático Resort Hotel , na cidade de Maringá.

Ao todo foram cerca de 100 pessoas em dois ônibus que viajaram com as equipes da Divisão do Idoso e Secretária de Assistência Social. A prefeitura disponibilizou um ônibus para a viagem e o outro foi custeado pelo grupo da Melhor Idade com a renda obtida da realização do Baile da Primavera.

No Ody Park Aquático Resort Hotel os integrantes do grupo da Melhor Idade tiveram acesso a muita diversão e lazer em um dos maiores parques aquáticos e complexos turísticos do sul do Brasil, com toboáguas, tobo-boias, bar aquático, rio lento e piscina de ondas. O grupo passou o dia todo no parque retornando para Ibaiti no início da noite.

“Temos o compromisso de promover o bem-estar e lazer dos nossos integrantes da Melhor Idade. São pessoas que contribuíram com a nossa história e dedicaram seu trabalho em prol do desenvolvimento do nosso município”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho.