Wenceslau Braz: Menino de 7 anos morre afogado em piscina

Vítima não sabia nadar e saltou muro com um amiguinho

Uma criança de sete anos morreu afogada no início da tarde deste sábado (13) em uma das piscinas do Country Club de Wenceslau Braz (fotos).Segundo informações, duas crianças moradoras de uma das vilas ao redor da propriedade pularam o muro e em seguida os alambrados que cercam as piscinas, que neste período, estão fechadas devido à baixa temporada, além do decreto da pandemia.

Por não saberem nadar uma das crianças acabou se afogando, vindo a óbito já no local. Pelo motivo das piscinas estarem fechadas, não havia mais ninguém no local que fica cerca de 300 metros da portaria de acesso, onde trabalha o vigia.

As polícias civil e militar estiveram no clube social e realizaram todos os procedimentos necessários para investigação de praxe da morte do menino.

Em nota oficial, o Country Clube de Wenceslau Braz lamentou profundamente o acidente que causou a morte da criança.

A diretoria do clube já está em contato com as autoridades para que todos os trâmites jurídicos possam ser resolvidos da melhor forma e com a transparência necessária. “Lamentamos profundamente a morte deste menino e já estamos juntos com as autoridades para que possamos solucionar e esclarecer esse acidente”, disse o presidente, Alceu Oliveira de Almeida.

“As piscinas do clube ficam fechadas nesta época do ano, como habitual pausa de inverno. Nossas duas piscinas externas ficam cercadas com alambrados e portões devidamente cadeados para que não haja o acesso de qualquer pessoa, com exceção do funcionário que faz a limpeza. Além disso, recentemente construímos um muro cercando toda a propriedade que faz divisa com a Vila Santa Madalena e Vila Anjo da Guarda, para justamente evitar a invasão de crianças e jovens no local”, complementou(Fonte: Folha Extra).