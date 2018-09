Mobilização de Canziani ao Senado reúne centenas de prefeitos

Num restaurante em Santa Felicidade

Um grupo de mais de cem prefeitos se juntou a outras 600 pessoas, entre vereadores e demais lideranças municipais do interior do Estado, para levar seu apoio à candidatura de Alex Canziani (PTB) a senador. Foi nesta segunda-feira, dia 24, de manhã, em Curitiba.

Motivo – O hoje Deputado Federal pode se tornar um legítimo representante dos municípios. Canziani é o candidato de fora da capital com maior chance de emplacar uma das duas vagas ao Senado. A grande maioria dos candidatos ao Senado Federal é Curitibana.

O trabalho do Deputado obtendo recursos para as cidades chama a atenção das lideranças políticas: “É na cidade que as pessoas moram, então é lá que temos que investir bastante”, destacou o parlamentar.

Participaram do ato prefeitos, vereadores e representantes do Norte do estado, Norte Pioneiro, Médio Paranapanema, Vale do Ivaí, Médio Noroeste, Oeste, Noroeste, Centro-Sul, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e do Litoral, incluindo Rafael Greca e Marcelo Belinati, prefeitos das duas maiores cidades do Paraná.