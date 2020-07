MobPar quer ampliar sua atuação e busca mais motoristas

Aplicativo de transporte urbano busca se consolidar no NP

Devido ao sucesso e aos recordes de chamadas nas cidades pilotos (Santo Antônio da Platina, Ibaiti e Wenceslau Braz) do projeto de nacionalização da startup, a MobPar está em busca de novos motoristas nas três cidades.

Cristiano Savagin (foto), presidente nacional da MobPar Brasil, declarou que dependendo do dia chega a faltar carros disponíveis pelo fluxo de solicitações de corridas via o aplicativo, que só no último final de semana atendeu em média 70 corridas apenas em Santo Antônio da Platina.

“Nosso compromisso é levar à população um transporte de qualidade, com viagens rastreadas, preço justo e com rapidez no atendimento, por isso já está na hora de começarmos a ampliar o número de motoristas em todas as cidades piloto de nosso projeto”, assinalou.

Savagin continua: “em Santo Antônio nosso alvo é chegar até o final do ano a 30 carros, de acordo com o estudo de viabilidade que mandamos fazer e que nos mostra ser o suficiente para um atendimento dentro dos padrões que vamos levar aos platinenses. Hoje somos a única empresa de aplicativos no Brasil que fornece aos motoristas a menor taxa de comissões, mensalidades de rastreamento veicular gratuita, recurso de multa também gratuita a todos nossos motoristas e também somos a única que o passageiro ganha uma porcentagem do valor das corridas,volta para a conta do cliente, que poderá ser trocada por corridas gratuitas”, concluiu Cristiano.

A MobPar Brasil está na cidade de Santo Antônio da Platina há pouco mais de um mês e vem mudando o jeito dos platinenses pedir viagens, chegando já perto da marca das 1000 corridas.

Requisitos para ser motorista na MobPar Brasil



Carro próprio ou alugado

2013 ou ano superior

4 portas

Ar Condicionado

O motorista não pode ter antecedentes criminais.

Para se cadastrar como motorista e ter uma renda fixa ou um fazer um extra na crise é só baixar o aplicativo no link https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.fabrica704.driver.mobpar e preencher os dados e enviar os documentos solicitados.

Este link é para o Cadastro dos passageiros interessados : https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.fabrica704.client.mobpar

Maiores informações podem ser obtidos pela site oficial www.mobpar.com.br nas redes sociais (Facebook e Instagram) Mobpar.oficial ou pelo telefone (43) 9.9696-5043.