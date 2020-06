MobPar (transporte por aplicativo) está se transformando em sucesso no NP

Ele cobra quase que a metade do valor dos táxis comuns





O aplicativo recentemente iniciou atividades em Santo Antonio da Platina , Wenceslau Braz e Ibaiti como projeto piloto para a expansão nacional e vem mudando o jeito dos moradores dessas três cidades de pedir corridas, antes feitas pelos táxis comuns.

Com menos de 15 dias em atividade, o número de pessoas que se cadastra a procura pelo inovador serviço vem crescendo.

MobPar traz, além da segurança, conforto e uma economia de quase 50% do valor cobrado pelos tradicionais táxis.

Cristiano Savagin (fotos), presidente nacional da MobPar esteve no npdiario, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, disse estar bastante grato com a população que tem usado o aplicativo cada dia mais, vem compartilhando e ajudando a divulgar essa novidade, que hoje gera mais de 30 empregos na região e uma economia significativa no bolso dos usuários.

Hoje, em Santo Antonio muitas pessoas estão deixando de ir de ônibus da saúde ou mesmo circular para serem atendidos em Jacarezinho e outras cidade devido a Covid-19 com medo de os ônibus transportarem muitas pessoas. Então, o serviço tem um custo acessível às pessoas e trazem mais segurança as famílias que precisam viajar.

A MobPar esta cadastrando novos motoristas para inicio imediato, para se cadastrar é só entra no site oficial www.mobpar.com.br baixar o aplicativo Motorista e preencher.

Requisitos: Possuir carro a partir de 2013 ou ano superior, ar condicionado, quatro portas e o condutor não ter antecedentes criminais. E os passageiros que estão se cadastrando agora, após a checagem, a MobPar está presenteando os novos passageiros com um bônus de dois reais, além do bônus-cadastro, onde toda viagem que o passageiro faz volta automaticamente um valor de bônus e com acúmulo o usuário ganha corridas grátis ou desconto em viagens mais longas.

Para conhecer mais sobre o aplicativo pode acessar o site oficial ou as redes sociais:

Facebook (Linkar https://www.facebook.com/mobpar.oficial),

Instagram (Linkar https://www.instagram.com/mobpar.oficial)

Whatsapp (43) 9.9696-5043.