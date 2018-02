Modelo do Norte Pioneiro garante não ser mendigo

Ele tem 27 anos e é de Santo Antônio da Platina

Luis Fernando Venceslau (fotos) é de Santo Antônio da Platina e estava pretensamente desaparecido. Um fotógrafo de Curitiba teria descoberto o jovem, que estaria vivendo na Espanha, e enviou imagens para que familiares pudessem resgatá-lo. Só que, na verdade, foi mais uma desinformação de rede social, muito frequente por falta de apuração.

O rapaz, que estudou no Colégio Estadual Rio Branco, foi localizado sim, mas na Praça da Espanha, em Curitiba, e já estaria bem, acolhido pela família em Santo Antônio da Platina.O caso está “bombando” na internet.

Nesta quarta-feira, dia 14, o jovem de 27 anos entrou em contato com o npdiario e esclareceu. Ele disse que, na verdade, nas imagens estava “caracterizado” como mendigo para um ensaio fotográfico, pois é modelo profissional.

Assim,conforme observou, chamaria mais a atenção do mercado.Luis Fernando preferiu não revelar qual agência que mantém contrato.

Está desconfortável com a repercussão e garante não estar vivendo nas ruas como alguns chegaram a sugerir.