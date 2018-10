Missa de corpo presente da mãe do padre Nelson Gualiume

Será celebrada na tarde desta quarta-feira antes do sepultamento

Maria Aparecida de Oliveira Gualiume (foto), mãe do padre Nelson Gualiume (foto abaixo), de Santo Antônio da Platina, faleceu aos 72 anos nesta terça-feira, dia nove. Ela tinha câncer e estava muito fragilizada nos últimos dias.

O velório será na casa da família,no Sítio Boa Sorte, Bairro Jacutinga ( perto da Venda do Leôncio), em Santo Antônio da Platina.



Às 13 horas desta quarta-feira, dia dez, o corpo será transladado para a Igreja Paroquial de Santo Antônio de Pádua (igreja Matriz,na rua Marechal) onde será celebrada Missa de corpo presente às 15 horas e, em seguida as exéquias ( ritos e orações com os quais a comunidade cristã acompanha seus mortos e os encomenda a Deus).

“Coloquemos em oração o descanso eterno dessa nossa irmã, e pedimos que Deus console o coração do Padre Nelson e toda família. A ressurreição de Cristo é nossa força”, afirmou Dom Antônio Braz Benevente, Bispo Diocesano.