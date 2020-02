Corpo de ex-presidente da câmara de Jacarezinho será cremado

Não resistiu a um câncer no pescoço

A advogada, ex-vereadora e ex-presidente da Câmara de Jacarezinho, Cleide Cesco (fotos), perdeu a vida na tarde desta quarta-feira, dia 26, no Hospital Evangélico Mackenzie,em Curitiba,, onde fazia tratamento de câncer no pescoço(tinha três nódulos),e não resistiu.

Ela tinha 63 anos.

Foi casada com Venilton Mucilo, atualmente trabalhando na capital paranaense.

Deixou os filhos Gabriela (que mora nos Estados Unidos) e Guilherme ( funcionário da Polícia Federal em Curitiba).

Cleide foi liderança política forte em dois mandatos do então governador Roberto Requião e chegou a ser candidata a prefeita.

Foi apoiadora do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli durante muitos anos.

Aposentada como procuradora jurídica do Município, se afastou da política.

O corpo seria velado na câmara de vereadores jacarezinhense, entretanto familiares preferiram que fosse na capela (Sala 4) do Cemitério Água Verde, nesta quinta e sexta-feira em Curitiba e logo após seu corpo será cremado, com o sepultamento no sábado, dia 29, às 17 horas, no Crematório Jardim da Saudade, em Pinhais (PR).

O atual presidente do legislativo local, Fúlvio Boberg, decretou luto oficial.