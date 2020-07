Morre mais um morador de Wenceslau Braz em decorrência da Covid-19

Vítima da doença tinha 55 anos e corpo já foi sepultado

Morreu, na noite desta quarta-feira, dia oito, a quarta vítima da Covid-19 em Wenceslau Braz.

Trata-se de um homem identificado como Celso, de 55 anos, que estava internado na UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. Ele acabou não resistindo aos sintomas da doença e veio a óbito em decorrência do novo coronavírus.

Celso morava na vila Santa Madalena e era genro da idosa de 72 anos que perdeu a vida na noite da terça-feira (07) no Hospital de Caridade São Sebastião(Texto: Folha Extra).