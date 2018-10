Enterrado corpo de Wilson Sfeir em Jacarezinho

Corpo foi velado na câmara de vereadores



O professor de Matemática, Wilson Sfeir (fotos), de 88 anos, faleceu nesta segunda-feira, dia primeiro.

Era pai de Wilsinho, Paulo, Carlão e Denise.

O corpo foi velado na câmara de vereadores local.

Trabalhou como chefe regional do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), era pai de Denise Sfeir (foto com o pai) ,que é do Departamento Jurídico da prefeitura local e ex-presidente da Subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil) de Jacarezinho. Também era tio da dentista Márcia Sfier, esposa do engenheiro civil platinense Nelson Luiz.

Foi sepultado na manhã desta terça-feira, dia dois, no cemitério São João Batista (Jacarezinho).

Leia abaixo homenagem de

* Vicente Estanislau Ribeiro

No final da década de 20, nascia em Jacarezinho, em 30 de julho de 1929, Wilson Nassar Sfeir, filho do casal Salim Nassar Sfeir e Afife Saliba Sfeir.

Quando jovem estudou no Colégio Estadual Rui Barbosa, onde concluiu o curso Científico. Aos 20 anos, prestou o vestibular na Universidade Federal do Paraná, sendo aprovado em Engenharia Civil; porém não chegou a cursar, em razão do falecimento do pai, ocorrido em 14 de fevereiro de 1949.

Chamou a responsabilidade para si, e optou por trabalhar para ajudar na manutenção da família, constituída pela mãe, e mais sete irmãos.

Em 09 de setembro de 1949 foi admitido como funcionário do órgão público (autarquia), conhecido à época como IAPC (Instituto de Aposentaria e Pensões dos Comerciários).

No ano de 1964, foi criada uma comissão para reformular o sistema previdenciário que culminou com a fusão de todos os IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões) para INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), da qual participou da unificação dos Institutos IAPC, IAPI, IAPB e IAPTC. Cabia ao INPS prestar os serviços aos segurados e dependentes: concessão e manutenção de benefícios, assistência médica e hospitalar, arrecadação e fiscalização.

Exercendo a função de Agente da Previdência Social em Jacarezinho até se aposentar em outubro de 1981.

Na Escola Técnica de Comércio Dom Fernando Taddey lecionou a disciplina de Matemática Financeira, até o ano de 1955. E, após aprovação em concurso público para professor no quadro de carreira do Estado do Paraná, de 1956 a 1966, atuando no Colégio Estadual Rui Barbosa e Colégio Imaculada Conceição.

Em 20.01.1960, no dia da comemoração do padroeiro da cidade, casou-se com Luzia Aparecida dos Santos e dessa união advieram quatro filhos: Wilson (1960), Carlos Alberto (1962), Denise (1964) e Paulo (1968); seis netos: Vitor, Olívia, Isabelle, Natália, Daniela e Gabriela.

Foi curador da Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFIJA; Fundação Faculdade de Direito do Norte Pioneiro – FUNDINOPI e Faculdade de Educação Física de Jacarezinho – FAEFIJA, hoje pertencentes à UENP – Universidade Estadual do Norte Pioneiro.

Entrou no clube de serviços, Rotary Club em 04.06.1962 e foi seu presidente no ano 1967/1968.

“Prof. Wilson” assim como é carinhosamente conhecido na comunidade, também participou ativamente das trajetórias na política municipal, inclusive concorrendo como candidato a prefeito na antiga legenda ARENA.

A sua pessoa sempre foi admirada e respeitada, e sem dúvida, o professor contribuiu com sua determinação e competência, tanto na área do saber (professor), assim como servidor público federal.

Infelizmente, no dia de hoje, 1º de outubro, Jacarezinho perde seu filho ilustre, que tanto fez e dedicou, em prol da família, da comunidade e de sua cidade, a qual tanto amava. Deixa a viúva Luzia, os filhos, noras, genro e netos.

Professor Wilson! “A vida sempre nos leva a caminhos diferentes e embora tenhamos a certeza de nos reencontrarmos, sua lembrança permanecerá inapagável em nossos corações”. (Huxley).

Descanse na Paz do Senhor.

* Vicentinho é Licenciado em Historia e Bel. em Direito.