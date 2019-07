Mostra de Teatro EnCena será aberta domingo em Jacarezinho

Uma semana de espetáculo

A XV edição da Mostra de Teatro EnCena de Jacarezinho será aberta domingo, 4 de agosto. O evento acontece até o dia 10 de agosto na cidade com apresentações de teatro e oficinas abertas à comunidade. A mostra é realizada pela Prefeitura de Jacarezinho, pelo SESC e pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

A mostra será aberta com o espetáculo “Os Saltimbancos”, do Centro Cultural Special Dog, de Santa Cruz do Rio Pardo-SP. A peça, que será encenada às 15h do domingo, dia 4, no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), levará ao palco 110 pessoas dentre atores, músicos da orquestra e bailarinos. Ainda no domingo, a peça vinda de Arapongas, “Os severinos”, do Grupo Paiol, será apresentada às 19h também no CAT. Para fechar a noite, às 20h30m, o espetáculo “Chocobrothers” será encenado pelo Palco Giratório SESC. O grupo de São Paulo se apresenta no pátio da Catedral.

Na manhã segunda-feira, dia 5, já vai ter teatro na rua. A peça “O Cravo e a Rosa”, do Grupo Paiol, de Arapongas, se apresenta às 9h na Praça Rui Barbosa. Das 14h às 18h, o EnCena traz a Oficina de Acrobacias e Técnicas Mistas que será ministrada na sede do SESC. A atividade será coordenada por Natalia Presser, Guga Carvalho e Montanha Carvalho, de São Paulo. A atividade é destinada ao público acima de 14 anos.

Na terça-feira, dia 6, tem mais teatro na praça: o espetáculo “Gran Circo Esmeralda”, apresentado por Diogo Igor e Kellyn Bethânia, de Jacarezinho, será exibido às 14h na Praça da Vila São Pedro. Encerrando o dia, o Núcleo Ás de Paus, de Londrina, traz a peça “Donantônia”, que acontece no palco do CAT às 20h30m.

Durante a quarta-feira, dia 7, será apresentado o espetáculo “Aterra”, com a CNX Produções Culturais, representando os artistas jacarezinhenses. A peça, com duração de 60 minutos, será encenada no CAT às 20h30m.

No dia seguinte, quinta-feira, dia 8, a Cia. Do Abração/Céu Vermelho Produções Artísticas traz a Jacarezinho o espetáculo “O Mágico de Oss”. Os artistas curitibanos se apresentam às 14h no palco do CAT. À noite, 20h, alunos do curso de Arte Dramática do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho – realizam a leitura dramática “Eu não sou bonita”, de Angélica Liddell. A encenação acontece na Praça do CCHE/CLCA (Antiga Fafija). Fechando a noite, o Grupo Panela de Expressão – Curso Municipal de Teatro da Secretaria de Cultura de Ourinhos – apresenta a peça “Nossos relatos rodriguianos”, também na Praça da UENP.

Na sexta-feira, dia 9, a Mostra EnCena traz para Jacarezinho a peça “Euetheia – um elogio à loucura”, da Companhia Paraladosanjos, de Campinas-SP. O espetáculo, com duração de 50 minutos, acontece às 20h30 no CAT. Para encerrar a Mostra, o espetáculo “Cícera”, trazido pelo Grupo Contadores de Mentira, se apresenta sábado, dia 10, no palco do CAT às 20h30m. Os artistas de Suzano-SP encenam a peça com classificação etária livre e duração de 50 minutos.

O ingresso para os espetáculos será 1 quilo ou litro de alimento não perecível, exceto para o espetáculo “Cícera”, que terá ingressos nos valores de R$ 10 (R$ 5 a meia-entrada). Os ingressos devem ser retirados no CAT com uma hora de antecedência ao horário do espetáculo. O XV EnCena tem o apoio do IFPR Campus Jacarezinho, da CNX Produções Culturais e do Centro Cultural Special Dog.