PM encontra veículo desmontado em matagal de Cambará

Veículo foi furtado há quase 20 dias

Após receber uma denúncia de que teria uma motocicleta escondida em um matagal, nesta sexta-feira, dia 19, por volta de 22h30m, no endereço Antido Spa, em Cambará, policiais militares foram até o local e encontraram o referido veículo totalmente desmontado, com todas as partes intactas. Ao ser consultado no sistema, verificou-se que a motocicleta teria sido produto de furto no dia 08 de julho. Em contato com a vítima, a mesma compareceu ao pelotão e reconheceu o veículo.