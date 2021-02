Acidente foi ontem à noite no KM 72 em Santa Mariana

Acidente tirou a vida de um homem no KM 72 da BR-369, em torno de 20h10m deste sábado, dia 27, em Santa Mariana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um veículo e uma motocicleta Honda Fan de cor preta, com placa de Cornélio Procópio (fotos).

A motocicleta, cujo condutor morreu no local, invadiu a pista contrária e acertou frontalmente no carro que seguia sentido Bandeirantes. As causas do sinistro serão investigadas. Equipes de resgate da Triundo/Econorte e SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e a PRF de Ibiporã estiveram no local.