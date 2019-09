Motoneta adulterada é abordada em Jacarezinho

Condutor sem habilitação

A equipe policial em patrulhamento pela área central de Jacarezinho, na Rua Dr. Heráclio Gomes, por volta de 00h25m, , nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil, abordou uma motoneta que se encontrava no meio da via. Foi então realizada a revista do veículo de placa AOZ-4039, que estava sendo conduzido por indivíduo não habilitado, e o veículo constava com licenciamento pendente.

Contudo constatou-se que a referida placa sobre consulta menciona um veículo importado modelo Traxx jl110 8, e não seria um motoneta (Honda/Biz), por isso, foi consultado o chassi da moto e verificou-se que estava suprimida, com também numeração que consta no motor. Dessa forma, foi dada voz de prisão para o condutor pelo crime de adulterar sinal de identificação veicular e conduzido para os devidos esclarecimentos sobre os fatos narrados. A motoneta foi apreendida e entregue a na delegacia de polícia.