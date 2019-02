Motorista dirigindo embriagado é detido pela PM

Em Cambará

No final de semana, a equipe policial se deparou com um veículo VW gol de cor preta em alta velocidade pela Avenida Brasil, Cambará. Imediatamente,através das sinalizações de giroflex e sirene da viatura foi iniciado acompanhamento tático pela via, após a aproximação no veículo foi dada voz de abordagem e o mesmo desacatou por várias vezes, vindo a conduzir o veículo pela via na contra mão, depois de algumas quadras foi possível realizar a abordagem.

Em busca pessoal aos ocupantes do veículo nada de ilícito foi encontrado. Foi realizado teste Etilômetro (bafômetro) no condutor sendo resultado 0,51 mg/l. Diante dos fatos, o condutor foi preso e encaminhado à delegacia local.

O carro ficou apreendido no pátio do pelotão de Cambará por possuir pendências administrativas.