MP cumpre dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão

Operação contra tráfico de drogas em Cornélio Procópio

Em ação conjunta com o serviço de inteligência da Polícia Militar, o Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Cornélio Procópio, fdeflagrou na manhã desta terça-feira, 5 de maio, a Operação Gypsus, objetivando o desmantelamento de uma associação criminosa que atuava no tráfico de drogas na região, inclusive com a participação de adolescentes.

A ação contou com o apoio de 30 policiais do 18º Batalhão de Cornélio Procópio, além de cães do Batalhão da Polícia Rodoviária.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, expedidos pelos Juízos Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Cornélio Procópio. As investigações que culminaram com a operação realizada nesta terça-feira tiveram início em fevereiro.