Mulher morre em acidente num trevo de Jacarezinho

Corpo foi sepultado nesta segunda-feira em Londrina

Luci Raphael Pessoa (foto) , de 60 anos, perdeu a vida na manhã deste domingo , dia 24, em acidente do tipo colisão transversal por volta das 10h20m no KM 24 da BR-153, no entroncamento (trevo) com a PR-431, em Jacarezinho.

A vítima estava no banco traseira e o corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 25, em Londrina, onde residia.