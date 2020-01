Enterrado corpo de vítima de crime passional em Japira

Assassinato chocou pequena cidade do NP

Jaelson Silva (fotos), de 30 anos, foi morto no começo da madrugada desta quarta-feira dia 29, em Japira.

Após ligação anônima, a Polícia Militar se deslocou até uma casa na rua Vereador Ademir Inácio da Silva, onde o corpo jazia na área. Após constatação do óbito por uma enfermeira do município, foi acionado o IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e a Polícia Civil de Ibaiti.

As suspeitas recaíram sobre indivíduo que teria ameaçado a vítima no dia anterior, pois “teria sido responsável pela separação do autor (32 anos) e a esposa”, conforme fontes críveis.

No local do crime, um revólver Rossi calibre 32 com seis munições deflagradas, um tênis azul e um capacete, sendo efetuadas apreensões dos objetos e entrega para a Polícia Civil. O matador fugiu de motocicleta, de acordo com testemunhas.

Na sequência, poucos minutos depois, o homicida, conhecido como Fernando Gordo, entrou em contato com a PM por celular e relatou que se entregaria na manhã desta quarta-feira, 29.

O delegado Pedro Dini afirmou ao npdiario , no início da tarde desta quarta, que o inquérito foi aberto e deverá ser concluído em breve.

A reportagem apurou que o assassino foi armado até a casa de Jaelson tirar satisfações relacionadas a questão passional. O rapaz o recebeu com uma faca e entraram em luta corporal. Gordo recebeu um golpe no ombro e efetuou os disparos com o revólver.

“O corpo estava com muito sangue e só a perícia vai apontar se o rapaz perdeu a vida com tiros ou golpes de faca, ou ambos”, afirmou dr. Pedro.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML(Instituto Médico Legal), velado na Capela Mortuária e o enterro na manhã desta quinta-feira, dia 30, no Cemitério Municipal.

Gordo vai responder em liberdade, porém , segundo advogados, é bastante provável que seja condenado.

Os dois envolvidos não tinham passagens policiais anteriores.