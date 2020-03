Mutirão contra a dengue neste em Jacarezinho

Município tem epidemia da doença

Coordenadores municipais da Defesa Civil,voluntários e agentes de saúde farão neste sábado (21) uma grande ação de combate à dengue em 17 cidades do Estado, incluindo Jacarezinho.

A Secretaria de Estado da Saúde já vem fazendo a eliminação mecânica de criadouros em algumas cidades com resultados positivos de redução de infestação, como em Bandeirantes.

A mobilização deste final de semana foi definida pelo Comitê Intersetorial de Controle da Dengue no Paraná e envolverá as Secretarias de Estado da Saúde e da Segurança Pública, prefeituras e coordenadorias municipais de Defesa Civil. A atividade está sendo organizada pela Defesa Civil do Paraná e acontece das 8h30 até o final da tarde deste sábado.

“Trata-se de uma ação estratégica do Governo do Estado para reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue; capacitamos os participantes do mutirão para a busca pelos criadouros de forma técnica, ou seja, com o olhar apurado e direcionado para os focos instalados em lugares diferenciados”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

“O combate à dengue é uma questão de segurança e as secretarias de Estado estão alinhadas, promovendo ações para reduzir os números da doença; desta forma estamos participando com nossos profissionais para auxílio nestas cidades e vamos repetir esta ação, em breve, em outros municípios”, afirma o secretário de Estado da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares.

CIDADES – As seguintes cidades participarão da ação de mobilização: Altônia, Braganey, Brasilândia do Sul, Colorado, Floraí, Guaíra, Iretama, Ivaté, Jacarezinho, Lupionópolis, Marechal Cândido Rondon, Nova Aliança do Ivaí, Nova Olímpia, Ourizona, Ouro Verde do Oeste, Paranavaí e Xambrê.

“Destacamos a necessidade de uma atenção especial nos poços desativados, ainda muito comuns nas cidades do interior, nas fossas, lajes, antenas parabólicas e reservatórios de água; cada região tem seus potencias criadouros, de acordo com as características e costumes”, afirmou o técnico.

As 17 cidades que receberão as equipes do mutirão neste sábado foram definidas de acordo com os números de casos confirmados registrados e índices de infestação.“Pedimos para que a população receba os participantes desta mobilização, precisamos reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti em nosso Estado e esta missão é de todo paranaense. Contamos com o apoio da população nesta luta, pois a dengue mata”, ressaltou o secretário Beto Preto.