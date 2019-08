Neto e Ana Paula (capa de Playboy) em Jacarezinho

Final de campeonato amador

No dia 25, domingo, às 15 horas, acontecerá a grande final do 2º Campeonato Regional Master Sub 40 Pinhalzinho, em Jacarezinho. A partida será Pinhalzinho contra Andiraense.

O evento conta com toda estrutura elaborada, e com show ao vivo da banda Samba Chik.

O ex-jogador profissional Neto (vídeo), já confirmou sua presença e convida a todos para essa grande festa, assim como a ex-bandeirinha de futebol e modelo Ana Paula Oliveira, capa da revista Playboy.

Reportagem: Marcelo de Paula/Especial para o npdiario