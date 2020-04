Norte-pioneirense atua como Subprocuradora-Geral do MP do Paraná

Ela também é professora auxiliar na UENP de Jacarezinho

Os procuradores de Justiça Mauro Sérgio Rocha, José Deliberador Neto e Samia Saad Gallotti Bonavides (fotos) assumiram, respectivamente, as Subprocuradorias-Gerais de Justiça para Assuntos Jurídicos (Subjur), para Assuntos Administrativos (SubAdm) e de Planejamento Institucional (Subplan) na atual gestão da Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-geral é Gilberto Giacoia, também é de origem norte-pioneirense(Ribeirão Claro).

Samia é da região, onde também é professora da UENP de Jacarezinho.

Na coordenação da Subplan, a subprocuradora-geral de Justiça afirma que será priorizado o apoio na implementação e no desenvolvimento dos projetos estratégicos definidos para o ciclo 2019-2029. Além disso, serão reiteradas e complementadas as discussões que envolvem o campo da inovação, da gestão e da otimização do tempo no trabalho de promotorias, unidades de apoio e setores administrativos do MPPR. “Pretende-se também alinhar as ações de planejamento às necessidades institucionais durante e após o período da pandemia do novo coronavírus, especialmente aquelas relacionadas aos problemas de saúde pública, os sociais e os econômicos”, ressalta.

Trajetória – No MPPR desde 1979, Samia Saad Gallotti Bonavides atuou nas comarcas de Foz do Iguaçu, Capanema, Cambará, Cruzeiro do Oeste, Wenceslau Braz, Jacarezinho, Londrina e Curitiba. Em 1995, foi promovida a procuradora de Justiça. Coordenou por oito anos o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (hoje Escola Superior) e a SubJur, de 2012 a 2016. Ocupou por último a Coordenadoria de Recursos Cíveis e a Coordenadoria do Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição (Nupia).

Possui mestrado e é doutoranda em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Paraná. É professora auxiliar na Universidade Estadual do Norte do Paraná(UENP), em Jacarezinho.

Subplan – O planejamento e a gestão estratégica do MPPR estão entre as principais atividades da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional (Subplan). Também é sua atribuição assessorar os diversos órgãos da instituição na elaboração de programas e projetos. Além disso, a Subplan é responsável pelo desenvolvimento da estrutura organizacional e da gestão de processos de trabalho, procedimentos e rotinas de unidades administrativas do MPPR.